Guterres alerta: "Qualquer dano potencial em Zaporíjia é suicídio"

O secretário-geral das Nações Unidas esteve esta quinta-feira em Lviv, onde se encontrou com o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.







No final da reunião houve uma conferência de empresa coletiva onde, apesar de ter sido anunciado que o encontro de hoje seria dedicado ao acordo de exportações de cereais ucranianos pelo Mar Negro, António Guterres respondeu a várias questões sobre as tensões que se sentem junto da central nuclear de Zaporíjia.O líder das Nações Unidas declarou que permanece "muito preocupado com a situação que se está a desenrolar dentro e à volta da maior central nuclear da Europa" e considera que "o senso comum deve prevalecer para evitar quaisquer ações que possam colocar em causa a integridade física e segurança dos terrenos nucleares e não deve ser utilizada como parte de nenhuma operação militar".Advertiu ainda para que esta área "deve ser desmilitarizada" pois, segundo Guterres: "Devemos dizer as coisas como elas são, qualquer dano potencial em Zaporíjia é suicídio."Também o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alertou hoje para o risco de uma nova catástrofe nuclear, referindo: "Não queremos uma nova Chernobil".A ONU continua "a trabalhar para garantir o acesso à segurança" enquanto, segundo o presidente ucraniano, continua a ser impossível negociar a paz com a Rússia.Para Volodymyr Zelensky é impossível qualquer negociação de paz com Moscovo sem a retirada prévia das tropas russas do território da Ucrânia. Pois "pessoas que matam, violam, atacam as nossas cidades civis com mísseis de cruzeiro todos os dias não podem querer a paz". O presidente referiu ainda "não confiar na Rússia".

"Não queremos uma nova Chernobil", disse Erdogan numa conferência de imprensa conjunta com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o secretário-geral da ONU, António Guterres, em Lviv, oeste da Ucrânia.

Quatro meses depois do início da invasão russa à Ucrânia mais de 12 milhões de pessoas tiveram de abandonar as suas casas, dentro destes 6 milhões são deslocados internos e os outros 6 milhões abandonaramm o país. As Nações Unidas avançam que desde o início da invasão 16 milhões de pessoas necessitaram de assistência humanitária na Ucrânia. Para além disso, de acordo com os mais recentes dados da ONU, esta já é a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



A ONU confirmou que 5.514 civis morreram e 7.698 ficaram feridos na guerra, que hoje entrou no seu 176.º dia, sublinhando que os números reais serão certamente muito superiores e só poderão ser conhecidos quando houver acesso a zonas cercadas ou sob intensos combates.

A invasão russa, tem sido justificada por Vladimir Putin com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia de forma a que a Rússia possa estar segura. Este ato tem sido fortemente condenado pela generalidade da comunidade internacional, que está a responder com envio de armamento para a Ucrânia e imposição de sanções que atingem praticamente todos os setores russos, da banca à energia e ao desporto.