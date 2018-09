A saída de venezuelanos é a pior crise migratória da América. A irmã Maria José González veio a Portugal contar o que está a levar tantos a partir e o estado dos que lá ficam.

Maria José González, 52 anos, esteve 10 dias em Portugal. A irmã, responsável pela advocacy da Cáritas naquele país, esteve com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. A ambos sublinhou que "os venezuelanos não são apenas números". As histórias que contou à SÁBADO na sede da Cáritas, em Lisboa, revelam isso mesmo.



Porque estão a sair do país?

O povo venezuelano nunca foi de sair. Mas a crise que está a viver empurrou-o. É, em primeiro lugar, uma crise de alimentação, de deterioração da vida. A crise vivencia-se no aumento da pobreza, da violência, na deterioração das estruturas de saúde, das condições de trabalho. Até 17 de Agosto, uma família de cinco pessoas precisava de 98 salários mínimos para comer.



E estão a preparar a saída?

Já não. Na Cáritas estamos a fortalecer o trabalho na fronteira, de modo a que possam fazer a viagem com informação segura, para evitar que sejam vítimas do tráfico, de trabalho escravo, da indigência. Sempre fomos um país receptor. Fazíamos o trabalho de recepção das pessoas que vinham do conflito armado colombiano, agora damos maior orientação às pessoas. Algumas pequenas ajudas para que não morram a caminhar. São crianças, são mulheres que vão perdendo a vida.



Grávidas também?

Todos os dias. No último ano, 65% das mulheres perderam a vida durante a gravidez e no parto. Isso leva a que saiam para ter os seus bebés na Colômbia, no Brasil. O que gera outro problema, os apátridas. Não podem fazer o registo no país onde nasceram, nem na Venezuela.



