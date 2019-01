Ativistas vegetarianos realizaram uma manifestação em Sydney, na Austrália, na qual fizeram um "churrasco" com um cão para alertar a população a não comer carne. A ação desenvolvida pela organização de defesa dos direitos dos animais PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) usou apenas um cão de peluche e tinha como mote: "Se não comerias um cão, porque comes cordeiro?".

Em comunicado, a organização afirmou: "Quem sinta repulsa pela ideia de mastigar carne de cão deveria questionar a incongruência da sua compaixão para com outros animais. Isto é especismo – uma forma de discriminação baseada em espécies diferentes de animais - e, como todas as formas de discriminação, não deve ser justificado".