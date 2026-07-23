Guiné-Bissau: Opositor Domingos Simões Pereira viaja para Portugal para tratamento médico

O político, que já foi Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, estava em prisão preventiva desde o passado dia 10 de julho, no âmbito de um processo em que é acusado de participação numa alegada tentativa de golpe de Estado.

O opositor guineense Domingos Simões Pereira saiu hoje da cadeia, onde se encontrava em prisão preventiva, por ordens do juiz de Instrução Criminal, Mamadú Embaló, que autorizou que viajasse para Portugal, onde se vai submeter a tratamento médico.



Simões Pereira discursa na ONU em 2014, quando liderava o executivo da Guiné-Bissau Seth Wenig/AP

A informação foi avançada à Lusa por fonte da defesa do político, num contacto telefónico feito a partir de Lisboa.

Simões Pereira estava a cumprir prisão preventiva desde o passado dia 10 de julho, no âmbito de um processo em que é acusado pela justiça militar de participação numa alegada tentativa de golpe de Estado ocorrida em outubro de 2025.

Citando o despacho do juiz, a fonte referiu que Simões Pereira foi autorizado a ausentar-se da Guiné-Bissau durante noventa dias e nesse período não poderá desenvolver atividade política.

A mesma fonte adiantou que a decisão do juiz se baseou num relatório médico do Hospital Militar de Bissau, segundo o qual seria necessário que o líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) fosse observado num centro médico especializado em Portugal.

Durante a conversa telefónica, a fonte explicou à Lusa que Domingos Simões Pereira abandonou as celas da Segunda Esquadra de Bissau, às 18:20 minutos (hora de Bissau), seguindo para o Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, onde irá embarcar num voo da TAP para Lisboa.

"Já saiu e segue para o aeroporto na companhia de alguns familiares diretos", disse à Lusa a mesma fonte, adiantando, entretanto, que Domingos Simões Pereira já se encontra no avião.

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