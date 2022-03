Presidente ucraniano diz saber que a Rússia ainda tem um potencial significativo para continuar a invasão da Ucrânia e que negociações positivas "não silenciam as explosões ou os projéteis russos".

25 de março Débora Calheiros com Ana Bela Ferreira

Zelensky vê "sinais positivos" nas negociações com Rússia, mas alerta que Ucrânia não é "ingénua"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sublinhou esta terça-feira "sinais positivos" vindos das negociações russo-ucranianas, mas refere que a Ucrânia não é "ingénua" e que sabe que a Rússia ainda tem um potencial significativo para continuar a invasão da Ucrânia.



Volodymyr Zelensky Reuters

"Podemos dizer que os sinais que estamos a observar das negociações são positivos, mas não silenciam as explosões ou os projéteis russos", realçou o chefe de Estado da Ucrânia numa mensagem de vídeo divulgada na rede social Telegram, depois de delegações dos dois países terem retomado na Turquia negociações presenciais sobre um cessar-fogo.









"Mas claro que não vemos razão para confiar nas palavras de certos representantes de um Estado que continua a lutar pela nossa destruição", acrescentando que a delegação ucraniana não é "ingénua".

No mesmo dia em que Moscovo anunciou uma redução das ações militares no oeste ucraniano, em particular nas proximidades de Kiev, Zelensky alertou ainda que a Rússia tem um potencial significativo para continuar os ataques contra a Ucrânia.