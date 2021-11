Zhang Zhan mostrou o caos em Wuhan. Agora pode morrer em breve

Zhang Zhan, de 38 anos, foi uma das jornalistas detidas na China por relatar o que se passou em Wuhan no início da pandemia de covid-19. Chegou à cidade em fevereiro de 2020 e, em maio, foi presa. Agora, não lhe resta muito tempo de vida, avisa a família: Zhang Zhan poderá não resistir à greve de fome que iniciou em junho de 2020. O protesto levou-a ao hospital em julho de 2021 e as autoridades chinesas estão a alimentá-la através de sonda nasogástrica. Ao tentar tirá-la, Zhang Zhan acabou com as mãos imobilizadas.



Em Wuhan, Zhang Zhan registava o caos causado pela pandemia. A cidade vazia, ou os pacientes a serem tratados nos corredores do hospital, surgiram nas imagens captadas por um smartphone. Depois da detenção, Zhan foi condenada a quatro anos de prisão por "incitar a desavenças e provocar problemas", uma acusação usada pelo regime chinês contra os dissidentes.



Na sua conta de Twitter, o irmão de Zhang Zhan, Zhang Ju, diz que ela "pode não viver muito mais". "Zhan tem 1,77 m, agora tem menos do que 40 quilos. Pode não sobreviver ao inverno frio que se avizinha. Espero que o mundo se recorde de como ela era."