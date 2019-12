Greta Thunberg é a Pessoa do Ano de 2019 da TIME

A ativista pelo clima sueca Greta Thunberg foi eleita a Pessoa do Ano de 2019 para a TIME.

A jovem de 16 anos foi apontada pela revista norte-americana como uma cara proeminente na luta para salvar o ambiente dos efeitos das alterações climáticas e é a mais jovem de sempre a ser eleita em 92 anos de distinções.









A TIME explica na sua edição alusiva à distinção que a fotografia utilizada na capa foi tirada na costa de Lisboa. Num artigo, a publicação refere que escolheu Greta por ter "soado o alarme para a relação de predador que a humanidade tem tido", por "dar uma voz que transcende origens e fronteiras a um mundo dividido" e por "nos mostrar a todos aquilo que pode acontecer quando uma nova geração lidera os acontecimentos.



Entre os nomeados, juntamente com Greta, estavam os presidentes dos Estados Unidos e da China, Donald Trump e Xi Jinping, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, a representante Democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, o "Denunciante" que revelou as alegadas ligações entre Trump e a Ucrânia, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg e a futebolista norte-americana Megan Rapinoe.



Os vencedores desta distinção no ano passado foram "Os Guardiães e a Guerra à Verdade", um grupo de quatro jornalistas e um órgão de informação cujo trabalho os levou à prisão ou lhes custou a vida. Entre eles estava Jamal Khashoggi, o jornalista saudita assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul.