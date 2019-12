ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.

Joana d'Arc contou que as vozes de Santa Margarida, Santa Catarina e São Miguel Arcanjo a instaram a pegar em armas contra as hostes inglesas e a lutar pela sagração do Delfim como Carlos VII, Rei de França.Lúcia dos Santos lembrava-se do "mar de fogo" que Nossa Senhora lhe mostrara (...) para, por fim, a exortar à oração e ao sacrifício pelos pecadores.Na Suécia, que foi luterana, Greta Thunberg desesperou ao ver na escola um documentário sobre lixo nos oceanos, estonteou-se na depressão, até, com amparo dos progenitores, se lançar uma campanha "contra as mudanças climáticas".A rapariga de Estocolmo, a Pastorinha de Fátima, a Donzela de Orleáns são, todas elas, fé, rastro e presságio de tempos de guerra e calamidades quando as obsessões ganham mais força.