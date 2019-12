Greta volta a mudar descrição no Twitter. Agora a mensagem é para Trump

"Tão ridículo. Greta tem de trabalhar no seu problema de controlo da raiva, e depois ver um bom filme antigo com um amigo", acrescentou ainda Trump, como reação à eleição da sueca como Pessoa do Ano para a revista TIME.





Biografia greta 2 Foto: DR



A ativista sueca, que até então tinha a descrição "pirralha" no Twitter, mudou logo o campo para "adolescente a lidar com um problema de controlo de raiva", acrescentando que está "de momento a relaxar e a ver um filme antigo com um amigo".



A reação é instantanea: algum líder mundial critica Greta Thunberg pelo seu trabalho de ativismo ambiental e a jovem aproveita para mudar a descrição do Twitter para que corresponda exatamente ao que eles disseram. Agora foi (outra vez) a vez de TrumpEsta manhã de quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos fez um tweet onde aconselhava Grata a ter "calma".

Já em setembro, depois de um discurso emocionado de Greta perante líderes mundiais na cimeira sobre o clima da ONU, Trump descreveu-a em tom irónico como uma "jovem muito feliz ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso".





She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Greta respondeu também no Twitter, alterando a biografia no seu perfil no mesmo dia para as exatas palavras de Trump. Antes, lia-se: "ativista pelo clima com 16 anos e síndrome de Asperger". Na passada terça-feira, a sueca de 16 anos mudou novamente a descrição devido a comentários de líderes mundiais, desta vez o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que a chamou de "pirralha".



A biografia de Greta Thunberg em setembro de 2019