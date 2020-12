Gitanjali Rao na capa da TIME

Gitanjali Rao é a primeira "Criança do Ano" da revista TIME. A cientista e inventora norte-americana de 15 anos inventou um dispositivo que deteta chumbo em água potável e uma uma aplicação e extensão para o navegador de Internet Chrome que recorre a inteligência artificial para identificar cyberbullying.Rao é capa da revista e foi entrevistada pela atriz, realizadora e ativista Angelina Jolie. Afirmou querer inspirar os outros para sonharem com ideias que resolvam "os problemas do mundo". "Não pareço o cientista típico. Tudo o que vejo na televisão são pessoas mais velhas, normalmente brancas, e homens como cientistas", explicou Rao."O meu objetivo mudou, não é só criar os meus próprios dispositivos para resolver os problemas do mundo, mas para inspirar os outros a fazer o mesmo. Porque, na minha experiência pessoal, não é fácil quando não se vêem outras pessoas como nós. Por isso quis mesmo deixar essa mensagem: se eu posso fazê-lo, tu podes fazê-lo, e qualquer pessoa o pode fazer", descreve a cientista, que também descreveu o seu método: "Observa, pensa, pesquisa, constrói e comunica."Gitanjali Rao foi escolhida entre 5 mil nomeados nos Estados Unidos, tendo integrado um conjunto de cinco finalistas. O vencedor foi escolhido por um comité composto, entre outros, pelo comediante e apresentador Trevor Noah.