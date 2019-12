Primeiro voo comercial elétrico testado no Canadá

sto vem provar que a aviação comercial totalmente elétrica pode existir",

Roei Ganzarski,

diretor executivo da empresa de engenharia magniX à France Presse. "É o início da era da aviação elétrica".





O primeiro voo comercial elétrico foi testado no Canadá . Na quarta-feira, o aparelho da companhia Harbour Air, equipado com um motor elétrico, realizou um voo de cerca de 15 minutos em Vancouver "IdisseEm parceria com a Harbour Air, a magniX desenhou o motor do avião - um hidroavião Beaver DHC-2 De Havilland, com 62 anos, recuperado e com capacidade para seis passageiros. De acordo com Ganzarski, esta tecnologia irá permitir cortes nos custos e nas emissões de carbono.O hidroavião foi pilotado por Greg McDougall, fundador e presidente da Harbour Air. "Para mim foi como pilotar um Beaver normal, mas era um Beaver com esteroides elétricos. Tive de diminuir a potência", assegurou.