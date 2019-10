À partida para o anúncio do Nobel da Paz de 2019, a ativista ambiental sueca Greta Thunberg era vista como a favorita nas casas de apostas. O prémio torná-la-ia na mais pessoa jovem a receber a distinção, à frente da ativista paquistanesa Malala Yousafzai que, em 2014, foi reconhecida pela sua luta ao direito de todas as crianças à educação. Mas porque não venceu?

A lista de candidatos ao Nobel da Paz deste ano foi a quarta maior de sempre: ao todo, 223 pessoas foram nomeadas individualmente assim como 78 organizações. A escolha recaiu no primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, pelos seus "esforços para alcançar a paz e a cooperação internacional", "em particular a iniciativa decisiva para resolver o conflito fronteiriço com a vizinha Eritreia".

Greta, apesar de criar um movimento que mobilizou milhões de jovens em todo o mundo para a defesa do ambiente, não foi escolhida. Isto porque o impacto da "greve escolar" iniciada em setembro de 2018 que viria a dar origem ao "Sextas-feiras pelo Futuro" não tem uma correlação clara com guerras e conflitos entre nações e, portanto, com a Paz.

Ainda antes de o Nobel ser atribuído, o diretor do Instituto de Investigação para a Paz de Oslo, Henrik Urdal, já havia indicado que a sua atribuição a Greta era "extremamente improvável", argumentando que a ambientalista era muito jovem e que era difícil provar uma relação direta entre aquecimento global e conflitos armados.

No seu testamento, em 1895, Alfred Nobel definiu que o vencedor do prémio relativo à Paz deveria ser alguém que tivesse contribuído para a "abolição ou redução de conflitos armados" – algo que acontece com Abiy Ahmed Ali, o vencedor da edição deste ano, e não com Greta.

O prémio já foi indicado a causas ambientais antes mas, segundo o responsável norueguês ao Washington Post, o entendimento do comité sobre o Nobel da Paz durante a primeira década do século XXI era mais afastado daquilo que o seu fundador, Alfred Nobel, havia imaginado para ele.

Em 2007, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e o antigo vice-presidente norte-americano Al Gore venceram-no pelos seus "esforços em informar as pessoas sobre as alterações climáticas provocadas pelo Homem e estabelecer medidas de como as prevenir". Três anos antes, em 2004, a queniana Wangari Maathai tornou-se a primeira mulher africana a receber o Prémio Nobel da Paz pela sua "contribuição para um desenvolvimento sustentável, democracia e paz" no Quénia.

Outra das razões possíveis para Greta Thunberg não ter recebido o prémio é o timing. Pouco depois do fim de entrega de nomeações para o Nobel, em janeiro, o comité responsável encurta a lista para os "candidatos mais interessantes e mais dignos". Mas os momentos mais memoráveis de Greta – as greves climáticas pelo mundo, a sua intervenção na Assembleia Geral da ONU – aconteceram já no decorrer deste ano.