Donald Trump afirmou esta quinta-feira, em reação à eleição de Greta Thunberg como Pessoa do Ano pela revista TIME, que a ativista sueca pelo clima devia "trabalhar no seu problema de controlo da raiva" e "ver um bom filme antigo".

"Calma Greta, tem calma", escreveu o presidente norte-americano, que também estava nomeado para a distinção da TIME. "Tão ridículo. Greta tem de trabalhar no seu problema de controlo da raiva, e depois ver um bom filme antigo com um amigo!" apontou Trump, numa resposta indireta à publicação da TIME dando conta da atribuição à ativista sueca.





So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Em setembro, depois de um discurso emocionado de Greta perante líderes mundiais na cimeira sobre o clima da ONU, Trump descreveu-a em tom irónico como uma "jovem muito feliz ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso".





She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Greta respondeu também no Twitter, alterando a biografia no seu perfil no mesmo dia para as exatas palavras de Trump. Antes, lia-se: "ativista pelo clima com 16 anos e síndrome de Asperger". Recentemente, a sueca de 16 anos mudou novamente a descrição devido a comentários de líderes mundiais, desta vez o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que a chamou de "pirralha".