O presidente do Brasil Jair Bolsonaro chamou "pirralha" a Greta Thunberg - e a ativista mudou de seguida a sua descrição no Twitter. Bolsonaro dirigiu-se desta forma a Thunberg depois de ela ter criticado a violência crescente contra os indígenas no Brasil, devido à qual dois membros de uma tribo da Amazónia foram alvejados.





Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 8, 2019

"Greta disse que os índios morreram por estar a defender a Amazónia. Como podem os media dar espaço a uma pirralha como essa", afirmou Bolsonaro aos jornalistas.Durante a cimeira sobre alterações climáticas das Nações Unidas em Madrid, Greta Thunberg abordou as lutas dos povos indígenas.No sábado, dia 7, dois homens indígenas da tribo Guajadara no este da Amazónia foram alvejados a partir de um carro, não muito longe de onde um chefe tribal que defendia a floresta tropical foi também morto."Os povos indígenas estão literalmente a serem assassinados por tentarem proteger a floresta da desflorestação ilegal. Uma vez depois da outra. É uma vergonha que o mundo se mantenha silencioso acerca disto", escreveu Thunberg no Twitter.

Thunberg já criticou líderes mundiais no passado. Um vídeo de Thunberg a olhar Trump na cimeira do clima das Nações Unidas em Nova Iorque tornou-se viral nas redes sociais.





Questionado sobre os homicídios de Guajajara, Bolsonaro considerou que "qualquer morte é preocupante" e que o governo ia reforçar as leis contra a desflorestação ilegal.