Grande parte dos migrantes que entraram em Ceuta já regressou a Marrocos

50 mil entraram, mas mais de 48 mil pessoas que chegaram a Ceuta sem autorização já regressaram a Marrocos. Pelo caminho, contam-se 57 mortos.

Desde quinta-feira, Ceuta encontra-se em alerta máximo. No enclave espanhol do norte de África, que faz fronteira com Marrocos, entraram cerca de 50 mil pessoas, por terra e por mar, sem passar pelo controlo fronteiriço. Neste pequeno território espanhol, onde habitam pouco mais de 80 mil pessoas, a situação chegou a ser considerada "insustentável", nas palavras de Juan Jesús Vivas, presidente da cidade autónoma.



Migrantes regressa a Marrocos, após entrarem em Ceuta Europa Press

Mas a normalidade parece estar a regressar ao enclave. Segundo o El País, 48.300 dos 50.000 migrantes que entraram em Ceuta já regressaram a Marrocos. Até ao momento, estão confirmadas pelo menos 57 mortes de pessoas que tentaram entrar a nado.

Durante esta sexta-feira, vários líderes políticos europeus manifestaram a intenção de suspender o Acordo de Schengen para Espanha, receando que estes migrantes possam beneficiar da livre circulação no espaço europeu. A Itália decidiu mesmo reintroduzir controlos em portos e aeroportos com ligações a Espanha, enquanto a França anunciou que irá quintuplicar, a partir deste sábado, o número de agentes destacados para os controlos fronteiriços com o país.

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Apesar de Ceuta estar separada do continente europeu por vários quilómetros, a proximidade geográfica continua a alimentar preocupações. A travessia de ferry mais curta, com destino a Algeciras, na Andaluzia, percorre cerca de 28 quilómetros e demora aproximadamente uma hora. Já uma travessia a nado é extremamente exigente, mesmo para atletas de alto nível, podendo durar entre sete e 14 horas devido às fortes correntes do Estreito de Gibraltar.