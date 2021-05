Gaza: Os números dos conflitos entre Israel e Palestina

O exército de Israel voltou a bombardear, durante a madrugada desta quinta-feira, alegados pontos estratégicos do Hamas na Faixa de Gaza.



Desde o início desta nova fase do conflito a semana passada já morreram mais de 200 pessoas, com a maior parte das baixas do lado de Gaza. Foram ainda disparados milhares de mísseis em direção a Israel, a esmagadora maioria dos quais sem atingir qualquer infra-estrutura, graças ao Iron Dome, o sistema de defesa israelita.





Números de Gaza