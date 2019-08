O presidente francês, Emmanuel Macron , conversou este sábado com o presidente norte-americano, Donald Trump , durante o almoço, que durou duas horas, sobre "elementos de convergência" relativos ao comércio, ao Irão e aos fogos na Amazónia , indicou a presidência francesa.Este encontro decorreu no dia em que arranca a cimeira das grandes potências industriais (G7) em Biarritz, França.Num almoço "improvisado", o presidente francês "criou as condições para um bom nível de convergência dentro do grupo (G7), obtendo esclarecimentos de Donald Trump" sobre os principais temas do G7, o que inclui "acordos e desacordos", precisou o Eliseu antes da abertura oficial da cimeira.No final do almoço, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou a rede social Twitter para escrever que tinha almoçado com Emmanuel Macron, tendo depois de corrigir o apelido do Presidente francês."Há muitas coisas boas a acontecer nos dois países. Um grande fim de semana com outros líderes mundiais", afirmou Trump no Twitter.Sobre o Irão, Donald Trump "confirmou que não queria uma guerra, mas um acordo", segundo o Eliseu.Macron apresentou a Trump a opção de permitir a Teerão, "por um período limitado, uma parte do seu petróleo", em troca de regressar ao compromisso de não proceder ao enriquecimento de urânio tendo em vista armas nucleares.Sobre a Amazónia (Brasil), também foram encontrados "elementos de convergência importantes" e Emmanuel Macron assegurou que não pretende "fazer uma política anti-Bolsonaro, mas uma política útil".