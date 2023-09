O filme-tempestade sobre o trumpismo

A data é 5 de novembro de 2020. Roger Stone, homem de mão de Donald Trump, surge sentado a uma mesa, ditando com calma um memorando a um colaborador que vai teclando no computador. Vai dizendo: “Embora os oficiais em todos os 50 estados tenham de certificar os resultados da votação no seu Estado, a decisão final sobre quem os parlamentos estaduais decidem enviar para o colégio eleitoral é uma decisão feita apenas pelo parlamento.” E continua a delinear os pontos do plano, o que a equipa de Trump deve fazer: “Qualquer parlamento pode decidir, com base em provas esmagadoras de fraude, enviar eleitores para o colégio eleitoral que reflitam precisamente... e reflitam a vitória legítima do presidente [Trump] no seu Estado, que foi ilegalmente negada através de fraude.” No momento em que Stone dita, a futura vitória de Joe Biden ainda está por confirmar, mas é bem claro que há já um plano para a contornar: cada Estado americano cujo parlamento esteja sob controlo republicano deve ignorar os resultados eleitorais efetivos, invocar fraude e enviar ao Colégio Eleitoral que vai escolher o presidente americano os eleitores que garantam, aí, o voto em Trump. Stone continua, é ainda mais claro: “Temos de estar preparados para influenciar os nossos parlamentos republicanos através de contacto pessoal e demonstrando a esmagadora vontade do povo nos seus estados, em cada estado em que seja preciso que isto aconteça.”