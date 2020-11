A Batalha pela Alma da América - nas bancas a 10 de outubro

Imagine que é eleitor no Texas. E que se uer informar sobre como vai ser o boletim de voto, quando chegar à urna a 3 de novembro, para fazer uma escolha consciente. Em primeiro lugar, o boletim depende do county (município) em que vive – o que quer dizer que há milhares de boletins diferentes. Mas vamos ao primeiro por ordem alfabética: Anderson. O seu boletim tem "apenas" 24 quadrados para preencher. Outro exemplo aleatório, também no Texas e apenas para se perceber que o anterior não foi um acaso estatístico: Wharton. O boletim aqui tem 27 escolhas. Votar demora, votar é exigente até para saber em que se vota. Porque vota-se em pessoas (para eleger o Presidente, a totalidade do congresso, um terço do Senado e variados cargos estaduais e locais), em referendos e alterações legislativas locais.Voltando a Wharton: é preciso pôr uma cruz à frente dos candidatos aos postos de comissário dos caminhos de ferro, quatro juízes do supremo tribunal do Estado, três juízes do Tribunal de Recurso Criminal, um membro do Senado e outro da Câmara de Representantes ao nível estadual, dois juízes do 13º Tribunal Distrital de Recurso, um juiz do 23º Distrito Judicial, dois procuradores (do county e do distrito), um xerife, um avaliador-cobrador de impostos, três comissários de esquadra, e quatro agentes policiais.Mas até começámos por um exemplo fácil. Este é um dos counties em que não há (ainda) mais uma carga de referendos e alterações legislativas – por vezes bizantinas para o leigo – em que o eleitor tem de decidir.Esta é uma especificidade das eleições americanas. E, para um europeu, o método pode parecer indecifrável. Mas Miguel Mojardino, professor de Geopolítica e comentador, que conhece bem a realidade americana – e pessoalmente muitos eleitores – discorda: "Apesar de tudo, a minha perceção é que os eleitores até têm um bom conhecimento do que está em jogo." Não só porque é essa a prática habitual, mas porque as campanhas dos candidatos (quem quer ser xerife luta por isso, não é só o candidato a senador) fazem passar a informação, e os media locais, regionais e estaduais fazem alguma cobertura das candidaturas mais importantes. E acaba por ser "uma forma de ter representatividade local. Não nos podemos esquecer de que é um país continental", aponta Monjardino.A dimensão continental também se vê na variedade de questões a responder. Por exemplo, na Geórgia, os americanos vão votar duas emendas à constituição do Estado. E isso implica, na primeira questão, saber de constituição e de impostos: "Deve a Constituição da Geórgia ser revista para autorizar a Assembleia-Geral a dedicar os proventos de taxas ou coimas ao fim público a que eram destinadas?" E para chegar ao fim da segunda questão é preciso parar para respirar a meio: "A Constituição da Geórgia deve ser emendada para abdicar da imunidade soberana e permitir ao povo da Geórgia peticionar o tribunal superior para contestar atos do governo praticados fora do alcance da autoridade legal ou que violem as leis deste Estado, a Constituição da Geórgia ou a Constituição dos Estados Unidos?" Deve?Em Nova Jérsia, votar-se-á para mudar a constituição, mas para motivos mais inteligíveis: permitir o consumo legal de marijuana. Mas também irá a votos um benefício fiscal para veteranos de guerra (de 250 dólares). Outros estados vão igualmente votar pela legalização da marijuana (Arizona, Montana e Dakota do Sul). Na Flórida, vota-se para eleger algumas administrações escolares, mas também o aumento do salário mínimo por hora, a troca, na constituição, do termo "só um cidadão" por "qualquer cidadão" pode votar e mais quatro emendas constitucionais (são seis, no total).Na Virgínia, vota-se uma isenção fiscal para a posse de veículos motorizados para veteranos das forças armadas e um novo desenho dos círculos eleitorais do estado.É possível fazer contas a este labirinto. O site Ballotpedia, uma espécie de enciclopédia prática online das eleições americanas, não só permite ao eleitor antever (introduzindo a sua morada) o boletim em que vai ter de votar, como agrega as principais tendências: este ano, há 128 medidas em votação (fora as eleições para cargos), nada de especial, se comparadas com o recorde de 272 em 1998. Daquelas, 43 tiveram origem em iniciativas de cidadãos; as principais tendências são de política eleitoral (ajustes no calendário, finanças de campanha, termos de mandatos, etc.), com 18 medidas a votos em 14 estados; impostos (9 mexidas, a votos em 12 estados) e a já referida marijuana (quatro estados votam o uso recreativo, dois o uso médico).E há mais uma coisa que é possível medir aqui: o dinheiro de campanha (pró e contra) gasto com cada medida. E isso mede também o interesse dos eleitores. A mais cara medida em votação é de iniciativa popular (por petição) e recolheu 184 milhões e 344 mil dólares pelo sim e 10 milhões e 647 mil euros pelo não. É a mais cara de sempre na Califórnia e uma das mais caras nos EUA. E pretende que os utilizadores de apps de partilha de boleias possam ter direitos laborais específicos.No dia 4, todas estes milhares de votações, além do efeito imediato, vão também permitir "ter uma leitura mais fina dos resultados", explica Miguel Monjardino. Por exemplo, os eleitores vão seguir, nesta votação, à polarização entre democratas e republicanos, votando em consonância nos respetivos candidatos ou propostas, ou permitir-se-ão votar desalinhados do Biden vs. Trump que domina a agenda nacional? Será frequente alguém votar Biden para Presidente e preferir o candidato republicano para xerife? E isso dará sinais sobre mudanças mais subtis no estado de espírito do eleitorado americano? "Não veremos essa análise na Europa, que estará mais focada na questão presidencial, mas hoje a própria tecnologia [oferece] uma leitura minuciosa destes resultados." A estatística dará algumas respostas.