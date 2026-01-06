Forte sismo no oeste do Japão mas sem emissão de alerta de tsunami

De acordo com a emissora pública japonesa, os bombeiros de Matsue receberam chamadas de emergência para atender feridos, sem dar mais detalhes.

Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter atingiu esta terça-feira a costa oeste do Japão, informou a agência meteorológica japonesa (JMA, na sigla em inglês), que não emitiu alerta de tsunami.



Forte sismo no Japão AP

O sismo foi registado às 10:18 (01:18 em Lisboa) no departamento de Shimane, informou a JMA, indicando que a mesma área foi atingida por vários tremores mais fracos, de magnitudes entre 3,8 e 5,4, nos minutos seguintes.

As primeiras imagens da cidade de Matsue, próxima ao epicentro, e dos arredores, transmitidas pela NHK, mostravam pessoas que foram retiradas dos edifícios e se reuniram nas ruas, mas sem danos aparentes.

Citado pela NHK, a empresa Chugoku Electric, que gere a central nuclear de Shimane, afirmou não ter detetado qualquer anomalia até às 10:45 (01:45 em Lisboa).

A circulação de comboios de alta velocidade, os Shinkansen, foi interrompida na região devido a uma falha de energia, anunciou a companhia ferroviária JR West, sem estabelecer uma ligação direta com o terramoto.

O Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos registou, por sua vez, uma magnitude ligeiramente inferior para o primeiro tremor, de 5,7.

Em 08 de dezembro, um sismo de magnitude 7,5 atingiu o Japão ao largo da costa norte, provocando ondas de tsunami que atingiram 70 centímetros e feriram mais de 40 pessoas, sem causar danos elevados.

Na sequência deste tremor, a JMA emitiu um raro aviso sobre o risco acrescido de um mega-sismo - definido como um tremor de magnitude igual ou superior a 8 - no norte do país.

Os cientistas estimam que, após um abalo de magnitude 7 ou superior, há 1% de probabilidade de ocorrer um mega-terramoto nos sete dias seguintes.

O país ainda vive o trauma do sismo de magnitude 9, em março de 2011, que provocou um tsunami, causando cerca de 18.500 mortos ou desaparecidos. Esse abalo ocorreu na costa do Pacífico do Japão, ao longo da fossa de Nankai, ao largo do país.