Ministro Energia apelou a todas as partes para que "mantenham a infraestrutura energética fora desta guerra".
O ministro Energia turco fez quarta-feira um apelo para que o abastecimento de petróleo e gás no mar Negro seja protegido, depois de três petroleiros russos terem sido alvo de ataques ao largo da costa turca.
Turquia também está preocupada com os dois gasodutos submarinos, o Blue Stream e o Turk Streamd.r.
A Turquia, afirmou o ministro, está preocupada não só com a ameaça ao transporte marítimo, mas também com dois gasodutos submarinos, o Blue Stream e o Turk Stream, que transportam gás natural da Rússia para a Turquia.
Referindo-se à sabotagem do oleoduto Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha em 2022, Bayraktar destacou a dependência da Turquia do gás importado.
"Apelamos a todas as partes para que mantenham a infraestrutura energética fora desta guerra, porque faz parte da vida quotidiana das pessoas", afirmou numa conferência de imprensa, segundo a Associated Press.
"Precisamos manter os fluxos de energia ininterruptos no mar Negro e nos estreitos [Bósforo e Dardanelos]", acrescentou.
A Ucrânia anunciou que os seus drones navais atingiram dois petroleiros em 28 de novembro. O terceiro navio foi atingido na terça-feira, quando se dirigia ao porto turco de Sinop.
O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenou os ataques como uma ameaça à "segurança da navegação, à vida e ao meio ambiente, especialmente na zona exclusiva" turca.
O petróleo e o gás russos suprimem quase metade das necessidades energéticas totais da Turquia, um membro da NATO que tem sido pressionado por Washington para reduzir esta dependência em relação à Rússia.
Quando Erdogan visitou Donald Trump, em setembro, o Presidente norte-americano instou-o a mitigar as relações com Moscovo, inclusive no setor energético. Durante essa mesma viagem a Washington, empresas turcas assinaram um acordo multimilionário com empresas dos Estados Unidos para compra de gás natural liquefeito.
Defendendo a compra de petróleo e gás russo pela Turquia, Bayraktar disse que a Rússia provou ser "um fornecedor muito confiável para o mercado turco" desde que as famílias turcas começaram a mudar para o gás na década de 1980.
O ministro concedeu, por outro lado, que "não é segredo" que a Turquia "precisa de ter um portfólio de fornecimento equilibrado".
"Não queremos depender de um único país fornecedor ou de poucos países", disse, acrecentando que a Turquia está "a tentar diversificar os países fornecedores e obter gás competitivo".
A empresa estatal turca de petróleo e gás, BOTAS, finalizou recentemente um contrato com a russa Gazprom para o fornecimento de gás, disse também o ministro.
Ancara está ainda envolvida com Moscovo na área da energia nuclear. A Rosatom, uma empresa estatal russa, está a construir uma central nuclear na costa mediterrânica da Turquia.
Os quatro reatores da central de Akkuyu deverão gerar cerca de 10% da eletricidade a ser consumida na Turquia quando entrarem em funcionamento. No entanto, o projeto tem sido afetado por atrasos, agravados pelas sanções impostas às entidades russas na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.
O início do fornecimento de eletricidade de Akkuyu arranca no próximo ano, disse Bayraktar.
"Precisamos de desempenhar um papel de moderador para ajudar a libertar esse dinheiro, que será usado no projeto", acrescentou.
Resta saber se a Europa será capaz de unir forças para enfrentar a vacância americana e a ameaça russa. Ou se, pelo contrário, repetirá o erro fatal de 1914, multiplicando também as suas próprias “esferas de influência”.
Há um ataque em curso que vai contra os cérebros humanos e esse ataque parece ter vários pontos de partida. Isto a propósito do que Macron afirmou por estes dias: “Estamos numa guerra cognitiva com a China”, expressão importante e que, assim formulada, exige reflexão.