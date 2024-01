“Fora nazis”. Possível deportação de migrantes na Alemanha gera onda de protestos

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O vermelho, o amarelo e o branco pintaram este domingo (21) os cartazes e as bandeiras das mais de 100 mil pessoas, que se manifestam um pouco por toda a Alemanha. Os gritos onde se ouve "contra o ódio" ou "defender a democracia" servem agora como forma de protesto contra as políticas da Alternativa para a Alemanha (AfD).







REUTERS/Wolfgang Rattay

Fundado em 2013 o partido da extrema-direita terá discutido planos de deportação em massa de migrantes, requerentes de asilo e de cidadãos alemães, de origem estrangeira, numa reunião de extremistas e neonazis. Foi este alegado encontro que levou a uma onda de protestos nos últimos dias.Ao todo foram cerca de 100 as cidades alemãs onde foram convocadas manifestações, e que duram desde sexta-feira. Sabe-se que apenas no sábado, dia 20 de janeiro, estiveram na cidade de Frankfurt cerca de 35 mil pessoas. Um número semelhante foi visto a carregar cartazes onde se lia "fora nazis", na cidade de Hanôver, no norte do país.