Escola desaba na Indonésia. Pelo menos três pessoas morreram e há dezenas de alunos soterrados

Algumas pessoas estão há mais de 12 horas debaixo dos escombros. Equipas de resgate acreditam que haverá sobreviventes, visto que é possível ouvir choros e gritos.

Pelo menos três estudantes, entre os quais uma criança de 13 anos, morreram, depois de na segunda-feira uma escola na Indonésia ter colapsado.

A carregar o vídeo ... Equipas de resgate procuram sobreviventes após desabamento de escola na Indonésia

O episódio deixou também alguns feridos: foram levadas para os hospitais 101 pessoas, sendo que algumas delas estão agora em estado crítico, avançam as autoridades locais, citadas pela BBC.

As equipas de resgate entretanto já estão no local para tentar salvar as dezenas de pessoas que ficaram soterradas. Acredita-se que pelo menos 38 pessoas, entre os quais jovens, estarão debaixo dos escombros. As autoridades esperam, no entanto, conseguir encontrar sobreviventes, uma vez que as equipas de resgate conseguem ouvir pessoas a chorar e gritar, reportou Nanang Sigit, um responsável pelos trabalhos de busca e salvamento, citado pela BBC.

"Temos fornecido oxigénio e água às pessoas que ainda estão presas sob os escombros, mantendo-as vivas enquanto trabalhamos para as resgatar", disse Sigit citado pela Associated Press. "Precisamos de estar atentos e agir com cautela, porque o estado do edifício desmoronado é instável."



Equipas de resgate procuram sobreviventes AP Photo/Trisnadi

Algumas pessoas que ficaram soterradas encontram-se agora debaixo dos escombros há mais de 12 horas e até ao momento ainda só foram retirados oito sobreviventes. No local estão já alguns familiares que aguardam desesperadamente por novos pontos de situação por parte das autoridades.

A Al Khoziny, localizada na cidade de Sidoarjo, no leste de Java, é uma escola islâmica onde os alunos praticam a religião, memorizam o Alcorão, aprendem árabe e estudam a lei islâmica. Aqui os estudantes têm entre 12 e 17 anos.

O desabamento está agora a ser objeto de investigação. "A fundação do edifício antigo aparentemente não conseguiu suportar dois andares de betão e desabou durante o processo de construção", informou o porta-voz da polícia provincial, Jules Abraham Abast.

Em atualização