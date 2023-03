Morreu o saxofonista Wayne Shorter

Morreu esta quinta-feira, aos 89 anos, o saxofonista norte-americano Wayne Shorter. A morte do música foi confirmada pela agente, Alisse Kingsley.







Shorter tornou-se um dos mais famosos saxofonistas de sempre, tendo trabalhado com Miles Davis, Art Blakey no início da carreira. Posteriormente fundou os Weather Report e ajudou Miles a mudar para sempre o curso da música norte-americana, tendo participado nas gravações de In a Silent Way e Bitches Brew, dois marcos da música de fusão.Nascido em Newark, Nova Jérsia, em agosto de 1933, Shorter estudou na Universidade de Nova Iorque e serviu no exército norte-americano na década de 50. Tocou em algumas bandas de sucesso até ser incorporado nos Jazz Messengers de Art Blakey, no final da década. Em 1964 Miles Davis convidou-o a juntar-se ao seu segundo quinteto, com quem se manteve durante seis anos, gravando temas icónicos como "E.S.P.", "Nefertiti" ou "Sanctuary".Depois desta aventura com o quinteto de Miles Davis (com Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams), formou os Weather Report, banda que juntava ao jazz influências vindas do funk dos Sly & The Family Stone, do jazz latino e até do rock progressivo.Trabalhou também com bandas rock com influência de jazz, como os Santana ou os Steely Dan, emprestando a sua capacidade técnica no saxofone (ora soprano, ora tenor) a várias canções. Outra das suas colaborações de maior peso foi com Joni Mitchell. O New York Times chegou mesmo a escrever que Shorter era o "melhor improvisador vivo", em 2008.Ao longo da carreira, Shorter assinou centenas de composições e recebeu dezenas de prémios, incluindo Grammys, doutoramentos honoris causa e prémios de carreira de várias instituições ligadas ao jazz.