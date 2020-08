Filhos matam pai em Angola o por acreditarem que era feiticeiro

Dois filhos mataram o pai, de 75 anos, no município de Londuimbali, província angolana do Huambo, por acreditarem que este era feiticeiro, disse hoje à agência Lusa o porta-voz da Polícia local.

Segundo o intendente Martinho Kavita Satito, o idoso foi agredido fisicamente pelos filhos, tendo acabado por falecer devido à gravidade dos ferimentos.

O responsável frisou que os agressores, apesar de identificados, estão em fuga, mas a polícia está a realizar ações para a sua localização.

"São filhos do senhor, que acham que o seu pai é causa das desgraças que têm estado a viver na comunidade, mas o pessoal já está a trabalhar para a sua detenção", referiu, lamentando a situação.

Martinho Kavita Satito frisou que este "não é um caso isolado", destacando que tem havido nas comunidades muitos casos desta natureza, e que o município do Bailundo "é recorrente em relação a isso", com uma média mensal de dois a três crimes do género, nem todos terminando em mortes.

"Na comunidade, se houver um idoso, basta morrer o meu gado, ele é o culpado", realçou.