Covid-19: Ministro da Casa Civil do Brasil diagnosticado com o novo coronavírus

O ministro da Casa Civil do Brasil, general Walter Souza Braga Netto, testou positivo para a covid-19 hoje, anunciou o Governo brasileiro, numa nota oficial enviada à imprensa.

"O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Braga Netto, recebeu nesta segunda-feira (3/8) a confirmação de que testou positivo para a covid-19. O ministro passa bem e está assintomático. Ele ficará em isolamento até novo teste e avaliação médica. Até lá, continuará cumprindo a sua agenda de forma remota", lê-se no comunicado emitido pela Casa Civil.

Braga Netto é o sétimo ministro do Governo brasileiro infetado pelo novo coronavírus.

Além dos ministros, o próprio Presidente do país, Jair Bolsonaro, foi diagnosticado com a covid-19 no início de julho. O Presidente cumpriu isolamento social por cerca de três semanas, recuperou e já voltou a cumprir normalmente as suas atividades.

Na semana passada, a primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, anunciou que também está infetada.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 2,7 milhões de casos e 94.104 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 689 mil mortos e infetou mais de 18,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.