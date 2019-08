Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, defendeu esta quarta-feira que "diplomacia sem armas é como música sem instrumentos" numa audiência da Comissão de Relações Exteriores da câmara baixa parlamentar do país.

"Diplomacia e defesa são faces da mesma moeda. Instrumentos de exercício da soberania nacional e da garantia da autonomia no nosso relacionamento externo. Não por acaso essa Casa [cámara baixa parlamentar] resolveu unir os temas afetos à diplomacia e à defesa numa única comissão à qual tenho orgulho de presidir", afirmou.

O deputado citou Frederico II, rei da Prússia no século 18, afirmando que "diplomacia sem armas é como música sem instrumentos".

Eduardo Bolsonaro é deputado federal e foi indicado pelo pai para assumir a embaixada do Brasil em Washington, capital dos Estados Unidos. A indicação do filho do presidente brasileiro já foi aprovada pelo governo norte-americano.

A nomeação, porém, tem gerado reações negativas e polémicas no Brasil porque Eduardo Bolsonaro não tem experiência na área da diplomacia. Críticos dizem que a escolha é um ato de nepotismo.

A lei brasileira determina que o presidente tem o poder de escolher quem considerar adequado para ocupar o cargo de embaixador, mas as indicações precisam ser aprovadas pelo Senado (câmara alta parlamentar), que tem poder de veto.

Enquanto Eduardo Bolsonaro discursava, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da câmara baixa parlamentar brasileira aprovou uma proposta que proíbe o nepotismo no governo.

Segundo informações divulgadas pelo portal daquela casa parlamentar, o texto aprovado trata a prática como um ato de improbidade administrativa e fixa pena de prisão de três meses a um ano para quem não cumprir a regra.

A lei em discussão inclui nomeação de parentes, esposa ou marido na administração pública incluindo a nomeação de embaixadores, mas deixou de fora as nomeações para cargos políticos, como os de ministro ou secretário estadual.

O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da câmara baixa parlamentar do Brasil e depois seguirá para votação em plenário.