O Ministério Público de Paris, França, abriu uma investigação sobre a morte de Nora Quoirin. O corpo da jovem que desapareceu enquanto passava férias com os pais na Malásia foi encontrado esta terça-feira, confirmou uma porta-voz. Os restos mortais da jovem de 15 anos foram encontrados dez dias depois do desaparecimento, a dois quilómetros e meio do resort malaio onde estava alojada.

Ainda não são conhecidos os resultados da autópsia e os médicos forenses ainda estão a determinar a causa da morte, de acordo com a polícia da Malásia. Nora foi encontrada numa área bastante montanhosa, sem roupas e junto de um curso de água numa zona de selva.

As investigações sobre casos que envolvem cidadãos franceses no exterior são regulares e - como o pai de Nora é um cidadão francês e a jovem tinha dupla nacionalidade - França abriu um inquérito criminal, segundo a Reuters. Não foram feitos comentários por parte da polícia da Malásia.

O advogado da família, Sankara N. Nair, disse à Reuters que se trata de "uma proposta muito boa". "Espero que a polícia aceite a assistência", afirmou. Há uns dias tinha pedido à polícia malaia para aceitar uma oferta de ajuda para descobrir as circunstâncias do desaparecimento da jovem, feita pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian.



Nora Quoirin tinha necessidades especiais e nunca tinha deixado a família de forma voluntária, indicaram os seus pais.