A embarcação, que também transportava automóveis e camiões, fazia a ligação entre Kiel, na Alemanha, e Klaipeda, o porto da Lituânia situado a norte de Kaliningrado, uma travessia que demora normalmente 20 horas. O Regina ficou paralisado cerca de seis horas devido à avaria, e não há registo de feridos.A embarcação, que também transportava automóveis e camiões, fazia a ligação entre Kiel, na Alemanha, e Klaipeda, o porto da Lituânia situado a norte de Kaliningrado, uma travessia que demora normalmente 20 horas.

O 'ferry' da companhia dinamarquesa que hoje ficou imobilizado em pleno mar Báltico, com cerca de 300 pessoas a bordo, retomou o seu percurso após ter sido resolvida uma avaria na casa das máquinas, anunciaram as autoridades.O Regina Seaways retomou o seu destino original em direção à Lituânia após a tripulação ter conseguido recuperar o principal motor, que chegou a exalar algum fumo, informou o Ministério da Defesa dinamarquês.O 'ferry', propriedade da companhia de Copenhaga DFDS Seaways, encontrava-se em águas internacionais ao largo de Kaliningrado, o enclave da Rússia no mar Báltico entre a Polónia e a Lituânia, quando o motor deixou de funcionar.