FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

Lusa 18:55
Não foi divulgada a natureza do processo nem das alegações.

O FBI está a executar um mandado de busca na casa do português Alberto Carvalho, superintendente das escolas em Los Angeles, e na sede do distrito escolar unificado (LAUSD) onde ele trabalha, segundo a Associated Press. 

Agentes do FBI fazem busca da casa de português em Los Angeles
Agentes do FBI fazem busca da casa de português em Los Angeles Foto AP/Ty O'Neil

Os agentes federais entraram nos dois locais na manhã desta quarta-feira para executar mandados relacionados com uma investigação judicial, mas não foi divulgada a natureza do processo nem das alegações. 

Alberto Carvalho, natural de Lisboa, é superintendente das escolas de Los Angeles desde fevereiro de 2022. Trata-se do segundo maior distrito escolar do país, abrangendo mais de meio milhão de alunos.

Nem o distrito escolar nem o gabinete de Alberto Carvalho se pronunciaram ainda sobre os mandados de busca. 

Carvalho destacou-se, no último ano, pelo posicionamento das escolas de Los Angeles como locais seguros para crianças e pais independentemente do seu estatuto de imigração. 

Ele próprio falou várias vezes da sua jornada de imigração, tendo chegado aos Estados Unidos com 17 anos e permanecido no país ilegalmente após a data de expiração do seu visto. O português conseguiu mais tarde estatuto legal e obteve a cidadania norte-americana.  Antes de chegar a Los Angeles, Alberto Carvalho passou 14 anos como superintendente do distrito escolar de Miami-Dade, na Florida.

