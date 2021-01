FBI alerta para possíveis ataques antes da tomada de posse de Biden

Estão a ser planeados protestos armados em Washington, DC, e em todas as capitais de estado dos EUA à medida que se aproxima a tomada de posse de Joe Biden como presidente dos EUA, avisa o FBI.Os apoiantes de Donald Trump fizeram novas ameaças de atos violentos como o vivido no Capitólio no dia 6 de janeiro, que resultou em cinco mortos. A Guarda Nacional vai enviar 15 mil militares para Washington.Face ao vivido no Capitólio, o comité inaugural de Biden anunciou que o tema da cerimónia de tomada de posse será "América Unida".Os avisos feitos pelo FBI abrangem o período entre 16 e 20 de janeiro, pelo menos.Trump já anunciou que não marcará presença na tomada de posse.