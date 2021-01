EUA: Democratas avançam com segundo processo de destituição de Trump

A Câmara dos Representantes dos EUA apresentou uma resolução que inicia o segundo processo de destituição de Donald Trump do cargo de presidente do país. Trump é acusado de incitar à insurreição pelo seu papel no ataque ao Capitólio dos EUA.A resolução frisa que Trump se dirigiu a um comício antes de os seus apoiantes atacarem o Capitólio fazendo afirmações que "encorajaram e resultaram" nas ações ilegais ocorridas no local, onde funciona o Senado e a Câmara dos Representantes. Trump defendeu que o resultado das eleições presidenciais que lhe deu a derrota foi falsificado, o que já foi desmentido por vários tribunais dos EUA.A nove dias do dia de tomada de posse de Joe Biden, a Câmara, dominada pelos Democratas, avança com a segunda tentativa de impeachment. Caso este seja aceite, Trump será o primeiro presidente dos EUA a ser destituído duas vezes pelos congressistas.O ataque ao Capitólio resultou em cinco mortos, entre eles um agente da polícia.Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, defendeu que não se pode deixar que Trump acabe o seu mandato. "Para proteger a nossa Constituição e a nossa Democracia, vamos agir com urgência, porque este presidente representa uma ameaça iminente a ambas", sustentou, numa carta aos Democratas.Na terça-feira, dia 12, a Câmara dos Representantes vai votar a resolução que pede o uso da 25.ª Emenda à Constituição dos EUA, que serve para retirar do cargo um presidente que não tem as capacidades necessárias. Esta coloca o poder no vice-presidente Mike Pence e no governo. Ambos não revelaram grande interesse em invocar a 25.ª Emenda.