Recentemente, o Governo dos EUA proibiu as empresas norte-americanas de usarem equipamento da Huawei e ameaçou vários países europeus de deixar de partilhar informações militares e de segurança, se for autorizada tecnologia dessa empresa chinesa, alegando riscos de espionagem para o Governo de Pequim Apesar da decisão da rede social, os proprietários que já tenham 'smartphones' Huawei com a aplicação do Facebook podem continuar a utilizá-la, bem como a descarregar as suas atualizações.Porém, o Facebook não esclareceu se quem comprar agora um dispositivo Huawei pode instalar as suas aplicações.Na sequência do anúncio das sanções dos EUA, várias empresas distanciaram-se da Huawei, incluindo o Google , cujo sistema Android equipa a maioria dos 'smartphones' em todo o mundo.Por enquanto, os países europeus não assumiram uma posição formal a favor da proibição de equipamentos Huawei nas redes 5G , embora alguns operadores, como a EE no Reino Unido, tenham anunciado que optarão por avançar sem equipamento chinês.