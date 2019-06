Dois navios de guerra da Rússia e dos EUA quase colidiram esta sexta-feira no mar da China, revelam a CNN e outras agências noticiosas de ambos os países. Os exércitos trocam acusações de responsabilidade.

"No sudeste do Mar da China Oriental (...), o cruzador USS Chancellorsville subitamente mudou de rota e intercetou o caminho do contratorpedeiro russo Almirante Vinogradov a apenas 50 metros do navio", divulgou o gabinete de comunicação da Frota do Pacífico (contingente da marinha da Rússia estacionada no Oceano Pacífico). "Para evitar a colisão, a tripulação do almirante Vinogradov teve que fazer uma manobra de emergência", informa o exército russo, que destaca a "a natureza inadmissível dessas ações" dos norte-americanos.