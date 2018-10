Domenico Lucano, o presidente da câmara de Riace detido por suspeitas de favorecimento de imigração ilegal, foi libertado na terça-feira. Mas com uma condição: Lucano foi obrigado a abandonar a região a sul de Itália – uma das poucas zonas do país que ainda se manifesta contra a intolerância e a xenofobia –, informaram esta quarta-feira os meios locais.

Um dos maiores opositores da política anti imigração do ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, o presidente de câmara compareceu em tribunal para saber se a prisão domiciliária a que tinha sido condenado no dia 2 de Outubro – também acusado de organizar "casamentos de conveniência" entre locais e estrangeiros – se mantinha. O juiz decidiu emitir uma ordem de proibição de residência em Riace para Lucano, obrigando ainda a sua companheira, Tesfahun Lemlem, a comparecer duas vezes por dia na esquadra local.

"Riace representa uma ideia que vai contra a civilização da barbárie. Mesmo sem contribuições públicas seguiremos com o mesmo, sozinhos, porque ao longo dos anos construímos apoios à integração que marcam a diferença", disse, à porta do tribunal de Riesame.

Nos últimos anos, Lucano transformou o município num símbolo de acolhimento, conjugando o problema da despovoação que sofria Riace com a chegada massiva de imigrantes às costas italianas.

Uma das vozes políticas mais críticas contra a intolerância em Itália, Lucano chegou a enfrentar Salvini directamente – após o ministro do Interior italiano ter bloqueado fundos destinados a projectos de acolhimento em Riace. Pouco tempo depois uma investigação do tribunal fiscal traduziu-se numa detenção a meio da noite.



Expulsão dos refugiados

No domingo, Salvini ordenou a saída de todos os migrantes da localidade de Riace, garantindo que durante a semana têm de ser transferidos para centros noutras localidades.