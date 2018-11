Atravessou África descalça e com a irmã. Viveu em campos de refugiados e só voltou a encontrar os pais no programa de Oprah, nos EUA.

Aquela visão não a deixava. Ver os miúdos de 2 anos a correrem nus, cheios de moscas, com as pessoas do campo de refugiados a rirem-se deles, deixava-a enfurecida. Com apenas 9 anos, decidiu que ia vesti-los. Tornou-se uma obsessão. Primeiro perguntava-lhes pelas mães e pais. Muitos não tinham. Tal como ela, estavam sozinhos. Então, arranjava-lhes roupa velha que encontrava no campo de refugiados. "Ensinaram-me que as crianças são um presente. Logo não vais deixar que andem pela rua nuas, com moscas. Não faz sentido. Aquilo tornou -se uma obsessão para mim", diz à SÁBADO por telefone. Clemantine Wamariya fala de Nova Iorque, muito longe do pesadelo que viveu nos anos 90, quando deixou o Ruanda, com a irmã, e fugiu dos rebeldes hútus que mataram mais de 800 mil pessoas. A epopeia levou-a a percorrer sete países. Foram mais de 4.500 km, numa jornada sem destino certo. Ora avançava em direcção à África do Sul ora recuava em direcção ao Malawi. Passou por cinco campos de refugiados, mas deixou-os sempre porque só queria ir para casa.



Sobreviver era o objectivo diário. "Era a criança mais cansada do mundo", desabafa. Tomar conta de si era uma arma contra a brutalidade do conflito. A irmã Claire tinha-a ensinado a lavar os pés descalços em cima das pedras quentes, a única forma de evitar ficar cheia de parasitas. "O meu corpo é o meu veículo. Quando se torna um local de negligência, como sobrevives? Aprendi a usar folhas como sabão para me lavar, e outras para afugentar bichos."



Mas como é que uma criança, habituada a ter uma ama, a brincar no quintal com os irmãos, a tomar banho duas vezes por dia, de repente atravessa África a fugir de mercenários? Clemantine Wamariya, que tinha a alcunha de Cassete por ser bisbilhoteira, vivia em Kigali, no Ruanda, com os pais e os dois irmãos. Tinham uma vida confortável. O pai era dono de um serviço de aluguer de carros e a mãe tratava da casa e do jardim com laranjeiras, goiabeiras, hibiscos e peónias.



A normalidade foi interrompida pelo rádio sempre ligado nas notícias, pela electricidade a falhar, pelas cortinas que não eram abertas, pelo recolher obrigatório depois do pôr -do-sol e pelo constante apelo para se falar baixo. Clemantine não entendia. Até que um dia a mandaram para a avó, a 125 km de casa. Quando partiu, com a irmã, a mãe só lhes disse: "Por favor, não falem."



O milho que "corta" intestinos

Primeiro veio o estrondo, depois o sinal de checkeka (ficar calada). A seguir, a avó só teve tempo de fazer o sinal para que fugissem. Clemantine tinha 6 anos e a irmã Claire 15 e estavam naquele momento a deixar a família para trás [a avó, os primos e os tios iriam morrer nessa noite] e a começar uma epopeia. Correram e nunca mais pararam. "Andámos durante horas, até nos doer tudo, e não íamos para sítio nenhum, era apenas para ficarmos longe dali. Esfregámos lama castanha-avermelhada e folhas de eucaliptos nos corpos para conseguirmos desaparecer. [...] Ouvíamos risos e gritos e súplicas e choros e depois, de novo, risos cruéis." O relato feito por Clemantine no livro A Menina Que Sorria Contas é a prova de que esta história tem um final feliz, com direito a reencontro no maior talk show do mundo: Oprah. Mas já lá vamos.



Antes há que deixar claro o objectivo do livro, escrito com a ajuda da jornalista Elizabeth Weil. "Queria dar uma imagem do que é um refugiado à procura de ajuda. Como é o seu dia-a-dia? O que sente? Como é visto? Ninguém saiu dos campos de refugiados e conseguiu ter o sucesso que eu tive [estudou em Yale, foi ao programa Oprah, reencontrou os pais e vive nos Estados Unidos] – e contar o que se passa", diz à SÁBADO. De repente, explica, "és indesejado por todos, és um problema, mas não sabes como isso aconteceu. Era como viver no tempo das cavernas."



Clemantine viveu em vários campos de refugiados, onde encontrava segurança, mas diz que não são a solução. "Alguma vez comeste o milho dos campos de refugiados? É o que na América usamos para syrup (xarope), não é para comer. Corta-te os intestinos." Claire, que conseguia fazer negócio em qualquer sítio, não ficava de braços cruzados.



No Malawi, por exemplo, iniciou o mercado em Dzaleka. Quando estavam no campo de refugiados, a sétima paragem neste percurso de seis anos, a adolescente resolveu agarrar no milho que recebia, da ajuda humanitária, e ir fazer negócio com os agricultores. Como não havia muros, andou horas e criou um sistema de troca com eles. "Acordávamos todos os dias e tínhamos de fazer tudo para sobreviver. Recusávamo-nos a estar num campo de refugiados que achava que a sobrevivência era apenas feijão e milho. Isso não é liderança. Quando me tornei uma adulta, ou seja, quando tinha 9 anos, recusei ser negligenciada, por isso, dizia a toda a gente o meu nome. Recusei ficar cingida àquela história."



As tarefas mais simples eram um desafio. "Tínhamos de esperar cinco horas na fila para o milho e mais cinco para o feijão." Clemantine até tinha medo de ir à casa de banho. Porquê? Uma vez uma criança caiu dentro da latrina e teve de ser pescada com um balde.



Para a jovem, hoje com 30 anos, há pessoas que vivem décadas em campos de refugiados por medo. "Imaginas que se saíres dali, vais morrer... Num campo de refugiados o teu cérebro fica congelado. É uma prisão mental." As irmãs queriam sair e queriam encontrar os pais. Do Malawi partiram para Moçambique – numa viagem de carrinha, entaladas entre dezenas de pessoas –, mas quando chegaram foram apanhadas pela polícia. Só não foram presas, porque um grupo de freiras convenceu os militares. Voltaram para outro campo de refugiados.



Sem medicamentos

A resiliência das duas tinha ainda outra ideia na sua base e que tinham ouvido em casa: "Não deixem que vos estraguem." Falavam de violação. Nunca aceitavam a ajuda de ninguém e mentiam que os pais vinham mais atrás. Mas era perigoso estarem sozinhas. Por isso, quando Claire conheceu Rob, um simpático trabalhador do campo do ACNUR [Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados], não tardaram em casar e a engravidar.



As viagens sucedem-se – agora com um bebé –, por vezes tão confusas no livro para nos dar a sensação de desespero na procura. "Íamos de país em país a suplicar para nos deixarem entrar. E, se pensares, a fronteira nem existe fisicamente."



Ainda iriam passar pela África do Sul, Zaire, mas o pior foi o Congo, onde viram crianças armadas, e Clemantine teve disenteria e malária. Estava tão magra que tinham de a levar ao colo à casa de banho. Foram ao hospital, mas não havia medicamentos. Achou que ia morrer.



Sobreviveu e acabaram por partir novamente para a Zâmbia. Foi lá que a vida delas mudou. Em 2000, conseguiram abrigo nos Estados Unidos. Claire tinha montado um negócio no mercado de Lusaca, e alguém nas Nações Unidas tinha-lhe falado dos programas de microcrédito para refugiados. Concorreu e foram.



O espectáculo da televisão

Aos 12 anos, Clemantine aterrou em Chicago, sem falar inglês, desconfiada daquelas pessoas que pareciam só querer ajudá-la e daqueles frigoríficos cheios de comida. "Sonhava que enviava a comida para os refugiados", recorda. Não o conseguiu fazer, mas refez a sua vida. Começou a voltar à normalidade. Foi para a escola, conseguiu integrar-se e até foi cheerleader. Aliás, foi na escola que percebeu finalmente o que tinha acontecido no Ruanda.



É que, para uma criança de 6 anos, corpos estendidos no chão são apenas pessoas a dormir, ainda nem sabia digerir as emoções. As emoções eram em cores: o terror e o caos eram verde e azul. Só percebeu a realidade em 2004. "Quando o Chicago Tribune publicou um artigo sobre o genocídio do Ruanda, os meus amigos perguntaram-me: ‘Viste o artigo?’ Eu li e foi como se estivesse de volta a um pesadelo. Quando lá estava, não havia tempo para pensar no passado, nem no que estava à nossa volta. Só nos Estados Unidos é que parei para pensar e chorei muito."



Nessa altura, ainda não sabia se os pais estavam vivos. A irmã conseguiu descobri-los numa aldeia, através da organização World Relief. Mas só os veria ao lado de Oprah Winfrey. Clemantine escreveu um dos 50 ensaios sobre genocídio escolhidos para aparecer no programa. Só que não sabia ao que ia, até ser chamada ao palco.



Foi uma emoção avassaladora quando se abriu a cortina e por trás apareceram os pais e mais dois irmãos que não conhecia. Clemantine diz que ainda hoje é difícil a relação. Os pais já vivem nos EUA. Conta que a mãe é optimista, e que o pai se fechou. Defende que hoje são todos pessoas diferentes. As de 1994 morreram. "A nossa relação, desde o dia que os conheci, evoluiu. No início fiquei triste, mas uma das minhas reflexões é que tenho muitos pais e mães... Quando és novo, tens de culpar alguma coisa. Mas foram as circunstâncias as culpadas. Só que como é que perdoas o tempo e o espaço?"