Uma explosão numa fábrica de pirotecnia na localidade Guilharei, em Tui, Galiza, junto à fronteira portuguesa de Valença, provocou "danos e incêndios em habitações situadas nas proximidades", disse à Lusa fonte da protecção civil. O diário La Opinion, da Corunha, diz que existe pelo menos uma vítima mortal e vários feridos.Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, às 15h26 foram accionados os bombeiros voluntários de Valença, no total de 13 operacionais e cinco viaturas para apoio aos meios espanhóis que se encontram no terreno.A mesma fonte adiantou que a explosão foi "bastante forte".