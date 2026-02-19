Sábado – Pense por si

Ex-príncipe André já deixou a esquadra da polícia

Renata Lima Lobo 19:38
Detido esta quinta-feira por suspeita de má conduta em cargo público, o antigo príncipe foi libertado.

O ex-príncipe André foi libertado da esquadra da polícia, avança a BBC. André Mountbatten-Windsor , sob suspeita de má conduta em cargo público, tendo seis carros da polícia descaraterizados entrado na sua residência Wood Farm, em Sandringham, onde reside há cerca de três semanas.

O príncipe André surge num evento formal com fato e gravata pretos
O príncipe André surge num evento formal com fato e gravata pretos DR

Ao final da tarde, após abandonar a esquadra de Aylsham - localidade a cerca de 200 km a norte de Londres - o antigo príncipe foi fotografado reclinado na parte de trás de um veículo.

(em atualização)

