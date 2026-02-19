Ex-príncipe André já deixou a esquadra da polícia

Como é o Palácio de Belém e porque é que ninguém quer lá morar?
Diogo Barreto
Detido esta quinta-feira por suspeita de má conduta em cargo público, o antigo príncipe foi libertado.
O ex-príncipe André foi libertado da esquadra da polícia, avança a BBC. André Mountbatten-Windsor foi detido esta quinta-feira de manhã, sob suspeita de má conduta em cargo público, tendo seis carros da polícia descaraterizados entrado na sua residência Wood Farm, em Sandringham, onde reside há cerca de três semanas.
Ao final da tarde, após abandonar a esquadra de Aylsham - localidade a cerca de 200 km a norte de Londres - o antigo príncipe foi fotografado reclinado na parte de trás de um veículo.
(em atualização)