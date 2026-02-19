Jornalista da Deutsche Welle preso na Turquia por "notícia falsa" e "insulto ao presidente"

Alican Uludag, jornalista turco da rádio e televisão pública alemã, será apresentado ao Ministério Público na sexta-feira.

Um jornalista turco da rádio e televisão pública alemã Deutsche Welle (DW) foi detido esta quinta-feira e colocado em prisão preventiva em Ancara, acusado de "difusão de notícia falsa" e "insulto ao presidente", anunciou o procurador de Istambul.



Alican Uludag (2021) AP

Num comunicado, o Ministério Público informa ter "aberto uma investigação por insulto ao Presidente da República e difusão pública de informações enganosas" contra o jornalista Alican Uludag, detido e colocado em custódia em Ancara.

Segundo esta fonte, em causa estão mensagens do jornalista publicadas "através da sua conta da rede social X @alicanuludag" que lhe são imputadas.

No entanto, segundo o advogado o jornalista contactado pela agência de notícias francesa AFP esta quinta-feira à noite (hora da Turquia), Uludag está a ser acusado devido a um artigo no site da DW sobre o repatriamento de cidadãos turcos afiliados do grupo Estado Islâmico.

"Alican Uludag foi colocado em custódia (...) devido ao seu artigo intitulado 'A Turquia prepara-se para repatriar cidadãos turcos afiliados ao Estado Islâmico'", declarou Tora Pekin, advogado da DW Türkçe.

Segundo Pekin, o jornalista estava esta quinta-feira à noite a ser transferido de Ancara, a capital turca, para Istambul.

Uludag será apresentado ao Ministério Público na sexta-feira, especificou o gabinete do procurador, que garante que "a investigação prossegue com o maior rigor".

Após a intervenção do exército sírio no nordeste da Síria no mês passado, para restabelecer o controlo de Damasco sobre os territórios administrados pelas Forças Democráticas Sírias, dominadas pelos curdos, milhares de suspeitos de terrorismo e os seus familiares, até então mantidos em campos, foram transferidos para o Iraque.

O Comando Militar dos Estados Unidos para o Médio Oriente assegurou na semana passada ter levado, desde 21 de janeiro, "mais de 5.700 homens adultos" para prisões iraquianas.

Os Estados Unidos tinham anunciado antes que pretendiam transferir cerca de 7.000 detidos e apelado aos países envolvidos para recuperarem os seus nacionais.

As autoridades turcas, questionadas várias vezes pela imprensa, incluindo pela AFP, recusaram confirmar se cidadãos turcos estavam entre os detidos e se seriam repatriados para a Turquia.

Para o representante da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), "a detenção de Alican Uludag faz parte de um processo do assédio judicial contra jornalistas sérios".

Numa declaração enviada à AFP, Erol Onderoglu denuncia "práticas arbitrárias incessantes que esta quinta-feira visam um jornalista que pode ter incomodado o poder devido às suas investigações".