19 de fevereiro de 2026 às 16:34

Imagens mostram aparato policial na casa de ex-príncipe André

Irmão do rei Carlos III foi detido no dia de aniversário. Nas imagens é possível ver elementos da polícia a vigiar a propriedade de André em Sandringham, no Reino Unido.

