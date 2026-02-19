Sábado – Pense por si

Mundo

Carlos III reage à detenção do ex-príncipe André: "Autoridades têm o nosso total apoio"

Luana Augusto
Luana Augusto 14:54
Monarca expressou "profunda preocupação" com a detenção do irmão, mas disse estar a cooperar com as autoridades.

O rei Carlos III reagiu esta quinta-feira à . Num comunicado, começou por expressar "profunda preocupação" com a detenção do irmão, mas ainda assim considerou que "a lei deve seguir o seu curso".

Rei Carlos expressa preocupação após detenção do príncipe André
Rei Carlos expressa preocupação após detenção do príncipe André Yui Mok/PA via AP, Pool

"Recebi com profunda preocupação as notícias sobre Andrew Mountbatten-Windsor e a suspeita de má conduta em cargo público. O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada de forma apropriada e pelas autoridades competentes. Neste sentido, como já afirmei, contam com o nosso total e ilimitado apoio e cooperação."

O monarca considerou ainda que "à medida que este processo continua não seria apropriado da minha parte comentar mais sobre o assunto". "Enquanto isso, eu e a minha família continuaremos a cumprir o nosso dever", acrescentou.

Ex-príncipe André detido por suspeita de má conduta em cargo público: em causa ligações a Epstein
Ex-príncipe André detido por suspeita de má conduta em cargo público: em causa ligações a Epstein

O ex-príncipe André foi esta quinta-feira detido em Wood Farm - onde o irmão rei Carlos III de Inglaterra reside há cerca de três semanas - por conduta imprópria em cargo público. A notícia foi avançada pela BBC e, na altura, imagens mostravam o antigo membro da realeza a ser detido por oito agentes da polícia à paisana que seguiam em carros descaracterizados. 

Acredita-se que esta detenção esteja relacionado com o caso Epstein. Recentemente, foram divulgadas fotografias do ex-príncipe André , cujo rosto foi ocultado.

