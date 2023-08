Em busca do monstro do Loch Ness, a maior em 50 anos

Há 90 anos Aldie Mackay, gerente do hotel Drumnadrochit, entrou num bar a meio da noite e disse ter visto um "monstro aquático" no Loch Ness, um lago na Escócia, Reino Unido. Estava criado o mito sobre o monstro que vive nas profundezas do lago e a 26 e 27 de agosto, no próximo fim de semana, é esperado que centenas de entusiastas se juntem na maior caçada organizada nos últimos 50 anos.







Gettyimages