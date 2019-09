Os números são assustadores. De janeiro até ao primeiro dia de setembro deste ano, o bioma (conjunto de ecossistemas) Amazónia acumulou 47.804 focos de incêndios. Parte deles, aconteceu na Bolívia, um dos nove territórios por onde passam os cerca de cinco milhões e meio de quilómetros quadrados da maior floresta tropical do mundo, com a maior biodiversidade registada numa área do planeta. A menos de dois meses de eleições, as chamas podem inibir Evo Morales de alcançar um quarto mandato presidencial, apesar do chefe de estado ter cedido à pressão interna para aceitar apoio estrangeiro para combater os incêndios.





Hemos reforzado nuestra capacidad operativa contra el incendio en la Chiquitania con más de 7.000 personas. Contaremos con 20 aeronaves, entre ellas el Supertanker, el Ilyushin Il-79 y el Helitanker; los tres con capacidad para cargar 137.000 litros. #UnidadEnLaAdversidad pic.twitter.com/QpyZHpeKMH — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 31, 2019

Segundo a BBC Brasil, já arderam mais entre 500 mil e 700 mil hectares em Chiquitanía, o principal tesouro natural do país. É a maior zona de floresta tropical do país - 20 milhões de hectares - e local de transição entre a Amazónia e Chaco, um ecossistema que abriga animais e plantas raros. O fogo ameaça as cerca de 500 espécies que vivem nesta região - e os mais de 7 mil militares, polícias, bombeiros e até voluntários enviados para o combate às chamas parecem ter chegado tarde.





Uma parte da opinião pública boliviana não tem dúvidas em culpar o presidente, Evo Morales, pela destruição. Apesar das condições climatéricas de agosto poderem ser propícias para um maior número de fogos, tudo aponta para que os fogos tenham origem em "chaqueos", ou seja, as queimadas que são feitas para limpar terrenos. A ideia era melhorar a qualidade de vida dos agricultores mais precários, mas a decisão de aumentar de cinco para 20 hectares a área onde se pode fazer a queima controlada dos terrenos, nas regiões de Santa Cruz e Beni, tem sido muito criticada.



"O uso de incêndios controlados em agosto, quando estamos a passar por uma estação seca, não é apenas negligência", defendeu a ativista ambiental Jhanisse Daza, em declarações à Época Negócios, revista de economia do grupo Globo, acrescentando: "Eles sabiam o que estavam a fazer".



Em setembro de 2009, Morales transformou-se numa espécie de porta-voz dos ambientalistas ao reivindicar, nas Nações Unidas, que todos os países desenvolvidos pagassem "a dívida climática" que tinham com a "humanidade e o planeta Terra". Dez anos depois, tornou-se um vilão ambiental. "Embora Morales se mostre internacionalmente como incrivelmente defensor do ambiente, a sua política está a ir na direção oposta", garante Daza.



Alex Villca, líder indígena na região amazónica e porta-voz do grupo de direitos indígenas Contiocap, também considera o governo era culpado pelos incêndios. "Temos de convencer Evo Morales a explicar esta situação. Quando é que ele se vai preocupar e tratar de tudo isto? Morales deve ser responsabilizado por todas as vezes que os direitos dos povos indígenas foram violados, assim como os de mãe natureza ", disse à mesma revista.



Em declarações à AFP, o deputado da oposição Rafael Quispe defendeu que o governante fosse julgado pelos crimes de "ecocídio e biocídio". A pecuária e a agricultura biológica, segundo o ex-embaixador de Morales na ONU, Pablo Sólon, são responsáveis por "dois terços do desmatamento da Bolívia". Em plena crise ambiental, Morales assistiu ao primeiro embarque de 48 toneladas de carne bovina para a China.





Histórico. Desde hoy, #Bolivia comienza a exportar carne a #China. Nuestro objetivo, como Gobierno, siempre fue garantizar el mercado interno, ampliar el externo y fortalecer nuestra economía hasta sustituir importaciones. El crecimiento económico es patrimonio de nuestro pueblo pic.twitter.com/7VwEUIQbpr — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 28, 2019





Em plena campanha eleitoral, o tema foi aproveitado também pelo principal rival na corrida presidencial, para quem a reação aos incêndios demorou demasiado tempo. "Evo Morales colocou a campanha em primeiro lugar em vez de governar a Bolívia", acusou Carlos Mesa, reforçando: "O governo reagiu tarde e mal, levou quase duas semanas e não tinha um plano estratégico."



O presidente já sobrevoou a região das queimadas e participou em ações de rescaldo, tendo reconhecido a gravidade dos danos causados. Mas a postura dos governantes aponta a responsabilidade para outro foco. "A principal causa dos incêndios que, lamentavelmente, também se registam noutros continentres, são as alterações climáticas, uma responsabilidade de todos os países do mundo", escreveu Morales no Twitter, apelando aos países industrializados que cumpram as metas climáticas dos Acordos de Paris. Uma opinião reforçada pelo vice-presidente, Álvaro García Linera. "Estamos a ver grandes tempestades e inundações fora do normal; com certeza, nos próximos anos vamos assistir a terríveis secas."