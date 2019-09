ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de agosto de 2019.

A floresta já ardia há duas semanas quando os alarmes internacionais começaram a soar. O alerta? Os céus de São Paulo viraram negros a meio da tarde, um fenómeno atípico causado por uma combinação menos habitual: a chegada de uma frente fria do litoral e os fumos das queimadas nas zonas de Rondônia, Acre, no Brasil, bem como na Bolívia e no Paraguai. Novas estatísticas mostravam que o número de queimadas entre janeiro e agosto na Amazónia tinha aumentado 80% em relação ao mesmo período do ano anterior.Em pouco tempo, o incêndio ganhou proporções mediáticas mundiais. As redes sociais encheram-se de críticas ao governo de Jair Bolsonaro, que tem deixado de lado as preocupações ambientais, e aos meios de comunicação social que não estavam a fazer uma cobertura apropriada daquele desastre ambiental. Ainda assim, a reação com mais impacto veio da Europa: Emmanuel Macron catalogou os incêndios como "uma crise internacional" e decidiu levar o tema para a mesa de discussão do G7 (grupo de países em que não se inclui o Brasil).