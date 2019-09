O Papa Francisco manifestou-se, este domingo, "inquieto" com incêndios que afetam a Amazónia, que apelidou de "um pulmão vital" para o planeta."Estamos todos preocupados com os grandes incêndios que ocorrem na Amazónia. Vamos orar para que, com o esforço de todos, eles sejam controlados o mais rapidamente possível. Esse pulmão florestal é vital para o nosso planeta", disse Francisco, da janela do palácio apostólico da cidade do Vaticano, depois da oração do Angelus.

A posição do líder da Igreja Católica surgiu um dia depois de os bispos que participam no Sídono da Amazónia – reunião no Vaticano que vai acontecer entre 6 e 27 – terem dito que estão a ser tratados como "inimigos da pátria" pelo governo brasileiro. No encontro, segundo a imprensa brasileira, vão participar 102 bispos de nove países (Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa ), sendo 57 brasileiros.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, admitiu que a Agência Brasileira de Informação está a "monitorizar" o encontro, por considerar que a posição do Vaticano pode questionar a soberania do Brasil. Uma posição idêntica à tomada perante as críticas do presidente francês, Emmanuel Macron, à reação do Palácio do Planalto aos incêndios na maior floresta do mundo, que ocupa 43% da área da América do Sul e onde moram quase três milhões de nativos.

"Lamentamos imensamente que hoje, em vez de serem apoiadas e incentivadas, nossas lideranças são criminalizadas como inimigos da Pátria. Junto com o Papa Francisco, defendemos de modo intransigente a Amazónia e exigimos medidas urgentes dos governos frente à agressão violenta e irracional à natureza, à destruição inescrupulosa da floresta que mata a flora e a fauna milenares com incêndios criminosamente provocados", escreveram os bispos, após uma reunião de três dias em Belém do Pará para preparar o encontro no Vaticano.

Segundo o jornal o Estado de S. Paulo, o governo de Bolsonaro está preocupado com o que considera ser um aproximar da Igreja Católica em termos considerados de esquerda, como a desflorestação da Amazónia, a situação dos povos indígenas e as alterações climáticas, e pretende conter essa mudança. "A nossa expectativa é que não haja problema para o governo e nem nenhum desentendimento com a Igreja", disse o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, no início da semana. ""Nós temos promovido ótimas reuniões com o Sínodo, não só aqui, mas em Roma, e está se encaminhando para se ter uma atividade dentro do que foi previsto, que não vai exceder os limites do que a Igreja se propôs a fazer. É o que nós esperamos", reforçou.

Recorde-se que Francisco reuniu-se em maio com o indígena Raoni, líder do povo indígena Caiapó, que na Europa se encontrou com responsáveis de diversas áreas, advertindo sobre o desmatamento da Amazónia e procurando angariar um milhão de euros para proteger a Reserva do Xingu, no Brasil.

Na sua encíclica "Laudato si" (maio de 2015), o Papa denunciou também a exploração da floresta amazónica por "enormes interesses económicos internacionais".

Já em janeiro de 2018, o pontífice argentino, de 82 anos, visitou Puerto Maldonado, um vilarejo no sudeste do Peru, cercado pela selva amazónica, onde criticou "a forte pressão dos principais interesses económicos, que cobiçavam petróleo, gás, madeira, ouro, monoculturas agroindustriais".



