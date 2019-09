O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, revelou que pelo menos cinco pessoas morreram durante a passagem do furação Dorian pelas ilhas Ábaco,

No domingo, a intensidade dos seus ventos alcançou os 295 quilómetros por hora, situando o furacão Dorian como o segundo mais poderoso desde que existem registos, a par do "Labor Day" (1935), Gilbert (1988) e Wilma (2005), e apenas superado pelo Allen, que em 1980 registou 305 quilómetros por hora.

Os peritos esperam que o Dorian continue a aproximar-se lentamente da costa da Florida, apesar de não a atingir diretamente devido a uma rotação gradual para nor-noroeste na terça-feira. "O furacão deverá mover-se perigosamente para perto da costa leste da Florida até quarta-feira durante a noite e de seguida para perto das costas da Geórgia e Carolina do Sul na noite de quarta-feira e na quinta-feira", assinalam os peritos do NHC, com sede em Miami.



Esta segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou esta segunda-feira o estado de emergência para a Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul, decisão que facilita a disponibilização de fundos governamentais para desastres.

Com Lusa