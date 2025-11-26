Sábado – Pense por si

Mundo

Dois membros da Guarda Nacional baleados junto à Casa Branca

Diogo Barreto
Diogo Barreto 20:07
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

Donald Trump não estava na residência oficial. Um suspeito foi detido.

Dois membros da Guarda Nacional foram baleados esta quarta-feira perto da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, avança o New York Times, citando a secretária da segurança interna, Kristi Noem. A polícia local deteve um suspeito. Ainda não é conhecido o estado de saúde dos soldados.

Tiroteio ocorreu perto da Casa Branca
Tiroteio ocorreu perto da Casa Branca AP Photo/Mark Schiefelbein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se encontra na residência oficial. "A Casa Branca está a par e a monitorizar a situação. O presidente foi informado", disse a responsável pela comunicação, Karoline Leavitt.

"Por favor, evitem a área enquanto a Polícia Metropolitana e os nossos parceiros trabalham para garantir a segurança do local", escreveu a Polícia Metropolitana na rede social X. Segundo um oficial da polícia de Washington, existiu um incidente com um atirador na entrada da estação de metro Farragut West. O suspeito foi neutralizado, disse o oficial.

Tópicos Crime Borracha Casa Branca Estados Unidos Donald Trump Karoline Leavitt New York Magazine
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

Dois membros da Guarda Nacional baleados junto à Casa Branca