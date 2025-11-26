Dois membros da Guarda Nacional baleados junto à Casa Branca

Dois membros da Guarda Nacional foram baleados esta quarta-feira perto da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, avança o New York Times, citando a secretária da segurança interna, Kristi Noem. A polícia local deteve um suspeito. Ainda não é conhecido o estado de saúde dos soldados.



Tiroteio ocorreu perto da Casa Branca AP Photo/Mark Schiefelbein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se encontra na residência oficial. "A Casa Branca está a par e a monitorizar a situação. O presidente foi informado", disse a responsável pela comunicação, Karoline Leavitt.

"Por favor, evitem a área enquanto a Polícia Metropolitana e os nossos parceiros trabalham para garantir a segurança do local", escreveu a Polícia Metropolitana na rede social X. Segundo um oficial da polícia de Washington, existiu um incidente com um atirador na entrada da estação de metro Farragut West. O suspeito foi neutralizado, disse o oficial.