EUA recrutam 12 mil agentes de imigração para aumentar "detenções e deportações"

Para incentivar o recrutamento, além de bónus financeiros, o Departamento de Segurança Interna eliminou em agosto os limites de idade para os agentes do ICE.

Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro

O Departamento de Segurança Interna (DHS) norte-americano anunciou segunda-feira o recrutamento de 12 mil agentes para o serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla inglesa), visando aumentar "detenções, investigações e deportações" de imigrantes.



Homem algemado sob custódia de agentes da polícia de imigração nos EUA Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times via AP

Com este acréscimo, a ICE terá um total de 22.000 agentes de imigração, mais do dobro dos 10.000 anteriores, após uma campanha de recrutamento maciça que atraiu 220.000 candidaturas, segundo o DHS.

As contratações surgem após um reforço de financiamento pedido pelo Presidente Donald Trump e aprovado no Congresso no ano passado, e deverão fazer da ICE a maior agência de segurança do país, com um orçamento estimado em 75 mil milhões de dólares (64 mil milhões de euros) – superior ao de quase todos os exércitos do mundo.

Kristi Noem, chefe do DHS, afirmou que os novos agentes serão “enviados para comunidades de todo o país” para “apoiar operações, detenções, investigações e deportações".

Milhares destes agentes já estão "alocados em todo o país e a apoiar ativamente as operações", adiantou o DHS.

No ano passado, o DHS anunciou que o reforço financeiro permitiria a contratação de 10.000 agentes, possibilitando a deportação de 1 milhão de pessoas anualmente.

Para incentivar o recrutamento, além de bónus financeiros, o DHS eliminou em agosto os limites de idade para os agentes do ICE.

Em julho passado, o DHS lançou uma campanha nacional de recrutamento para o ICE, com o mote "Defenda a Pátria", através de anúncios veiculados em plataformas de ‘streaming’ de música e televisão, como relata a revista Rolling Stone.

Organizações de direitos humanos e de defesa dos imigrantes têm criticado um aumento dos alegados abusos do ICE, incluindo detenções de cidadãos norte-americanos, bem como o uso excessivo da força durante as detenções de imigrantes.