05 de janeiro de 2026 às 18:24

“Não estamos a ocupar um país”: EUA defendem captura de Maduro enquanto ONU questiona legalidade da operação

O embaixador norte-americano na ONU, Mike Waltz, defendeu a detenção de Nicolás Maduro como uma operação “cirúrgica” de aplicação da lei, após os EUA terem capturado este fim de semana. As Nações Unidas alertam, no entanto, que a ação unilateral poderá violar o direito internacional.

