EUA lançam ataques na Síria e Iraque em retaliação pela morte de três militares

Os Estados Unidos atacaram esta sexta-feira "vários alvos" na Síria e no Iraque como retaliação pela morte de três soldados norte-americanos num ataque com drones a 28 de janeiro na Jordânia.

Os Estados Unidos lançaram esta sexta-feira ataques aéreos na Síria e no Iraque contra "vários alvos" de milícias apoiadas pelo Irão, avança a Bloomberg citando fonte militar.





Os ataques surgem em retaliação pela morte de três militares norte-americanos num ataque com drones a 28 de janeiro numa base localizada na Jordânia junto da fronteira com a Síria e Iraque. O ataque provocou ainda 30 feridos.De acordo com a fonte ouvida pela Bloomberg, os ataques foram autorizados diretamente pelo presidente norte-americano, Joe Biden.A Casa Branca tem estado sob pressão desde a morte dos militares para atacar o Irão. Biden, contudo, optou por não retaliar contra alvos em território iraniano, que arriscava uma nova retaliação e iniciar uma guerra com Teerão.